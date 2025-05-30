شكرا لمتابعة خبر عن قصة مصابة بالتصلب اللويحي تمكنت من المشي بعد 10 أعوام من الإعاقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تلقت مريضة مصابة بالتصلب اللويحي منذ 20 عاما، برنامج علاجي في مستشفى الشفاء بالقصيم، وتمكنت من المشي بعد 10 أعوام من الإعاقة الحركية.
وقال ماهر العتيبي شقيق المريضة التي تدعى مهيّر العتيبي: “بدأنا رحلة العلاج قبل 10 سنوات، وصلنا إلى نيويورك وتعالجت هناك، ثم وصلنا إلى هنا”.
وأضاف: “جلسنا فترة نحاول أن نجد مركز يتابعها، وجئنا لمستشفى الملك فهد في بريدة حيث أصبحت لا تتحرك أبدا”.
وتابع” الطبيب أعطاها علاج كورتيزون وأخذت جرعتين، ثم ذهبوا للمركز، ومن بعد أول أسبوع بدأت تشعر بالتحسن والحركة في يديها”٠
وأكملت: “بدأت تتحرك وبنهاية أول شهر تفاجئنا أنها طلبت أن تمشي، كانت سعيدة جدا”.