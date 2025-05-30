شكرا لمتابعة خبر عن قصة مصابة بالتصلب اللويحي تمكنت من المشي بعد 10 أعوام من الإعاقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقت مريضة مصابة بالتصلب اللويحي منذ 20 عاما، برنامج علاجي في مستشفى الشفاء بالقصيم، وتمكنت من المشي بعد 10 أعوام من الإعاقة الحركية.

‎وقال ماهر العتيبي شقيق المريضة التي تدعى مهيّر العتيبي: “بدأنا رحلة العلاج قبل 10 سنوات، وصلنا إلى نيويورك وتعالجت هناك، ثم وصلنا إلى هنا”.

‎وأضاف: “جلسنا فترة نحاول أن نجد مركز يتابعها، وجئنا لمستشفى الملك فهد في بريدة حيث أصبحت لا تتحرك أبدا”.

‎وتابع” الطبيب أعطاها علاج كورتيزون وأخذت جرعتين، ثم ذهبوا للمركز، ومن بعد أول أسبوع بدأت تشعر بالتحسن والحركة في يديها”٠

‎وأكملت: “بدأت تتحرك وبنهاية أول شهر تفاجئنا أنها طلبت أن تمشي، كانت سعيدة جدا”.