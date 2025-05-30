شكرا لمتابعة خبر عن ساعة ذكية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المرضى أثناء أداء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي-، في متابعة الحالة الصحية للحجاج عن بعد عبر الساعات الذكية خصوصًا الخاضعين للعلاج ضمن خدمات مركز الصحة الافتراضي، التي تقدمها المدينة إمتدادًا لمنظومتها الرقمية الحديثة التي تستهدف متابعة الحالة الصحية لمستفيدي المدينة الطبية من ضيوف بيت الله الحرام عن بعد، بما يضمن تقديم أعلى معايير الرعاية الطبية لهم خلال موسم الحج، وحتى عودتهم إلى بلادهم بصحة وعافية.

وفي ذات السياق، تتابع مدينة الملك عبدالله الطبية الحالة الصحية لأحد الحجاج من جمهورية بنغلاديش، بعد أن أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي- في علاجه إثر إصابته بجلطة قلبية حادة، استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً تكلل بالنجاح من خلال فريق طبي متخصص في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي.

ويتستمر الطاقم الطبي في متابعة حالة الحاج من خلال المؤشرات التي تصدر عن الساعة الذكية التي تم تزويد الحاج بها ليستكمل مناسك حجه مع بقية أفراد حملته.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن الحاج يتمتع حالياً بحالة صحية مستقرة، وسيُدرج ضمن قائمة المتابعة الرقمية، التي تُعد أحد أبرز التحولات الذكية التي تشهدها الرعاية الصحية في موسم الحج، حيث يتولى مركز الصحة الافتراضي مراقبة حالات مرضى القلب بشكل مباشر ومستمر، عبر مجموعة من الأجهزة الذكية المتقدمة، تشمل مراقبة نبض القلب، وتخطيط القلب، ونسبة تشبع الأوكسجين، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، بإشراف مباشر من الكوادر المتخصصة في مركز القلب بالمدينة الطبية.

وأشار إلى تعتمد التقنية المستخدمة على ساعة ذكية متطورة تُشابه تماماً الساعات الذكية التقليدية، مما يسهم في الحفاظ على خصوصية المريض داخل محيطه دون لفت الانتباه أو إشعاره بالعزلة، ويوفر راحة نفسية مضافة إلى الجانب الطبي.

ويجسد هذا الإنجاز أحد النماذج الفاعلة للتكامل بين الرعاية الطبية التخصصية والتقنيات الذكية، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الرعاية لحجاج بيت الله الحرام.