شكرا لمتابعة خبر عن عائلة كوشك: إرث مكي يتجدد في خدمة ضيوف الرحمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برز اسم “عائلة كوشك” كأحد الأسماء الراسخة في سجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك في قلب العاصمة المقدسة.

ولعقود طويلة، حمل أفراد هذه العائلة شرف الضيافة، وتوارثوا هذا الدور جيلًا بعد جيل، إيمانًا بأن خدمة الحاج لا تقل منزلة عن أداء النسك ذاته.

ومنذ سنوات طويلة، دأب أفرادها على استقبال ضيوف الرحمن وتيسير سبل راحتهم، بداية من التوجيه والإرشاد، مرورًا بتوفير السكن والوجبات، وانتهاءً بمرافقتهم في أداء المناسك، بكل حب وإخلاص.

وقد لاقت جهود العائلة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، حيث وثّقت تقارير مصوّرة ومقاطع فيديو جانبا من عطائهم الإنساني الرفيع.

إقرأ أيضًا: