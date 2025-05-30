شكرا لمتابعة خبر عن محافظ طرابزون يستقبل سفير المملكة لمتابعة جهود البحث للطفل فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أستقبل محافظ ولاية طرابزون التركية عزيز يلدريم، سفير المملكة لدى أنقرة فهد أبو النصر، اليوم الجمعة، من أجل متابعة جهود البحث والإنقاذ للطفل “فيصل” الذي اختفى في مجرى هالديزن، ودعم عائلته.

وتواصل فرق الإنقاذ التركية عمليات البحث المكثفة عن الطفل السعودي فيصل رمزي (9 سنوات)، الذي اختفى بعد أن جرفته السيول في نهر هالديزين بمنطقة تشايكارا التابعة لولاية طرابزون.

وكانت مياه النهر قد فاضت بشكل مفاجئ بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى جرف الطفل أثناء تواجده بالقرب من مجرى المياه.

ولا تزال السلطات التركية تبذل جهودًا كبيرة، بمشاركة فرق متخصصة في البحث والإنقاذ، للوصول إلى مكان الطفل المفقود.

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