غرفة للبلاغات البيئية الطارئة

فعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرف طوارئ لاستقبال البلاغات حول مخالفات المزارع والآبار المكشوفة والإبل السائبة، وربطها بمركز العمليات الأمنية الموحد 911، حيث تعمل الغرفة على مدار الساعة لاستقبال البلاغات من المستفيدين وتحويلها إلى المختصين لسرعة الاستجابة ومعالجتها.

وتستقبل الغرفة البلاغات لضمان سلامة المارة وعابري الطرق من خلال معالجة المخالفات والاستجابة للبلاغات التي ترد للبيئة، وتم ربط الغرفة بمركز العمليات الموحد ووكالة الحج والزيارة.

وفي المدينة المنورة أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد، رفع مستوى التأهب والجاهزية والاستجابة الفعّالة في غرفة عمليات الطوارئ لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، من خلال تسخير الكوادر البشرية المؤهلة، وأفضل التقنيات وشاشات المراقبة الحديثة؛ لمواجهة الطوارئ والأزمات والحد من آثارها، إضافة إلى التعامل معها بكفاءة عالية.

وأوضح السيد أن غرفة العمليات استقبلت 85 بلاغًا خلال الشهر الجاري، حول مخالفات المزارع، ومعالجة الآبار المكشوفة في المنطقة، والإبل السائبة؛ للحفاظ على سلامة الأرواح، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية، وتطبيق نظام المياه واللوائح الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة المارة وعابري الطريق.

وبيّن السيد أن الغرفة تعمل يوميًا على مدار الساعة للتواصل الفعّال أثناء الطوارئ داخليًا وخارجيًا مع الجهات ذات العلاقة، كما ترتبط بمنصة وكالة الحج والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة، ومركز العمليات الأمنية الموحد (911)؛ لتسخير كل الطاقات والإمكانيات، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، وتستقبل البلاغات عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة للمنظومة «نما»، أو عبر الهاتف الموحد (939).