اختبارات اليوم الدراسي تصطدم بالتحديات

في خطوة تهدف إلى استثمار اليوم الدراسي في فترة الاختبارات «بعد إجازة عيد الأضحى 1446هـ»، المبنية مع توجهات وزارة التعليم في تحقيق استمرارية العملية التعليمية ورفع نسب الانضباط، بدأت أمس المدارس بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إعداد جداول دراسية تراعي فيها المرحلة وفترة الدوام وفئات ومستويات الطلبة، وتثبيتها وإرسالها لأولياء الأمور، وتحديد زمن الحصص والالتزام بوقت الدخول والخروج، بهدف القضاء على المشاكل السلوكية التي قد يقع فيها الطلبة خلال الاختبارات.

الأنشطة الترويحية

وأبان مشرفون ومعلمون لـ«دوت الخليج» عن بدء العمل على بناء خطة لتقديم الأنشطة الإثرائية والعلاجية والترويحية بطرق مبسطة، وفق إمكانات المدرسة واحتياجات الطلبة، بما يحقق رفع نواتج التعلم، وإزالة الرهبة والضغط النفسي، والحرص على تقديم الدعم النفسي والوجداني للطلبة، بما يحقق لهم التوازن والاستقرار النفسي في فترة الاختبارات، والتنويع في البرامج المقدمة، والتركيز على توفر تحفيز الطلبة على التعلم والمشاركة.

الانصراف المبكر

أضافوا أن الجدول الدراسي يحقق منع ظاهرة الانصراف المبكر وتفاوت أوقات الخروج، وتمكين المعلمين من تقديم تدخلات تعليمية موجهة للطلبة المتأخرين، إلى جانب أنشطة إثرائية للمتفوقين، وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وتوفير أنشطة تفاعلية، تساهم في بناء الشخصية وتعزيز السلوك الإيجابي، لافتين إلى تفعيل اليوم الدراسي أثناء تطبيق الاختبارات النهائية للقضاء على المشاكل السلوكية خلال الاختبارات.

تحديات تفعيل اليوم الدراسي أثناء الاختبارات

01- عدم التقبل ومقاومة التغيير، مما قد يؤثر على آلية التطبيق والالتزام بها.

02- تعدد أعمال الاختبارات، وما تتطلبه من سرعة ودقة في الإنجاز

03- الحاجة إلى توفير محتوى مقنن، ينفذ بعد انتهاء المناهج ويحقق الشمولية والتوازن

04- ضرورة تنظيم حركة الطلبة بسرعة وكفاءة بين دخول لجان الاختبارات والحصص والفسح

05- آلية التطبيق في المدارس في فترة الدوام المسائية، وأثرها على الطلبة وأولياء الأمور.

مقترحات لتفعيل اليوم الدراسي

01- تضمين الحصص بعض الشروحات والإثراءات للاختبارات المقبلة

02- استخدام إستراتيجيات الإثراء الأفقية والرأسية حسب احتياجات وقدرات الطلبة.

03- بناء نظام تحفيزي للانضباط المدرسي والسلوكي للطلبة.

سيناريوهات مقترحة لفترة اختبار واحدة

الحصة الأولى: استكمال حضور الطلبة

الحصة الثانية: الاختبار النهائي

الحصة الثالثة: الفسحة

الحصة الرابعة والخامسة: علاجية وإثرائية

يوم دراسي يتضمن فترتي اختبار

الحصة الأولى: استكمال حضور الطلبة

الحصة الثانية: الاختبار النهائي «الفترة الأولى»

الحصة الثالثة: الفسحة

الحصة الرابعة: الاختبار النهائي «الفترة الثانية»

يوم دراسي كامل بدون فترة اختبار نهائي

الحصة الأولى والثانية: علاجية وإثرائية

الحصة الثالثة: الفسحة

الحصة الرابعة والخامسة: نشاط