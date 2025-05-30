انت الان تتابع إحباط تهريب 1.8 مليون حبة إمفيتامين في البطحاء.. "الزكاة والجمارك" ترصد وتضبط وتُسقط 3 متورطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 مايو 2025, 10:49 صباحاً

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 1,847,952 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة، و184,001 جرام من مواد مخدرة، حيث عُثر عليها مخبأة ضمن إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الأستاذ حمود الحربي، أن الإرسالية الواردة عبر منفذ البطحاء كانت عبارة عن "أدوات صحية"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب والمواد المخدرة مخبأة داخل الإرسالية. وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، والبالغ عددهم 3 أشخاص. وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحّد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلِّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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