شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم إزالة الشعر للحاج الراغب في الأضحية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حكم إزالة الشعر لمن أراد الحج وهو ينوي الأضحية.

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج “فتاوى”: “لا علاقة للأضحية بالحج، فلكل منهما أحكامه وآدابه وشروطه وأركانه وواجباته وسننه القولية والفعلية، وكذلك الأضحية”.

وأضاف أن “الحج له وقت محدد، لكن ذلك لا يمنع أن يضحي الحاج سواء كان في بلده أو في المشاعر المقدسة، غير أنه إذا دخلت أيام العشر من ذي الحجة وأراد الأضحية، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره أو أظافره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك”.

كما أشار إلى أن النهي الوارد في هذا السياق فسره العلماء بين الكراهة والتحريم، موضحًا أنه ينبغي لمن نوى الأضحية أن يمتنع عن إزالة الشعر أو تقليم الأظافر، حتى وإن لم يكن محرمًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن التقصير في الحج يُعد من مناسك النسك ولا يدخل في هذا النهي.