شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تحدد مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1446هـ، في إداراتها بمناطق المملكة، وذلك حرصًا على خدمة المستفيدين في الحالات الطارئة.

وأكدت “الجوازات” جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) بعد حجز موعد إلكتروني للمراجعة.

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 16:00 حتى الساعة 21:00 طوال فترة إجازة عيد الأضحى، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة، من الساعة 14:00 حتى الساعة 22:00 من يوم الأحد 5/ 12/ 1446هـ، حتى نهاية دوام يوم الخميس 9/ 12/ 1446هـ.

وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 حتى الساعة 14:30.

ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الاستفادة من خدمة تواصل، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.