شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تتلقى رسالتين خطيتين من الرئيس المصري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلّم الرسالتين معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الأخوة الراسخة، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.