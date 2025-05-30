شكرا لمتابعة خبر عن بدء قرار تقصير خطبتي وصلاة الجمعة في المسجدين الحرام والنبوي غدًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال مشرف الإعلام برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين، فهيم الحامد، تطبيق قرار تقصير خطبتي وصلاة الجمعة في المسجدين الحرام والنبوي يوم غد نظرا لشدة الحرارة.

وأكد أن القيادة الرشيدة حريصة على أداء الحجاج لمناسك الحج بأمن وآمان، وكذلك حريصة على صحة وسلامة هؤلاء الحجاج، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أنه نظرا لشدة حرارة الجو صدر التوجيه بأن يتم قصير خطبتي وصلاة الجمعة في المسجدين الحرام والنبوي يوم غد حرصا على سلامة الحجاج.