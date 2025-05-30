شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من بوتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلّم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.