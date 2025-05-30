شكرا لمتابعة خبر عن ملكية الرياض تعلن تفعيل تحويلة مرورية على تقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الشباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الخميس، البدء في تفعيل “تحويلة مرورية” على تقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الشباحة.

تأتي هذه التحويلة المرورية ضمن “مشروع تطوير طريق الدائري الجنوبي الثاني”، ومن المقرر ان يتم البدء بها من يوم غدٍ الجمعة.

ويمتد مشروع الطريق الدائري الجنوبي الثاني، من طريق جدة غرباً إلى طريق الخرج شرقاً بطول 56 كم ويتضمن تنفيذ 10 تقاطعات رئيسية و32 جسر، ويعد أحد مشاريع المجموعة الأولى ضمن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض.