شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد محمود علي يوسف.

وجرى خلال الاستقبال ‏استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور فهد الحميداني.