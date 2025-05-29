شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع، للعام الأكاديمي 1446هـ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الجامعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع, ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف, ورئيس جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وفور وصول سمو وزير الدفاع عُزف السلام الملكي، بعد ذلك توجه سموه إلى مقر الحفل واستمع إلى شرح اطلع خلاله على منتجات الجامعة وإصدارات مركز الدراسات الإستراتيجية فيها، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، شاهد سمو وزير الدفاع عرضًا مرئيًا عن برامج الجامعة في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين الدارسين فيها، إلى جانب استعراض الأنشطة التطويرية والفعاليات التي تعكس تقدم خطط التطوير المؤسسي للجامعة، كما شاهد سموه عرضًا لمسيرة الجامعة بعد عام من تدشينها تضمن خطط الجامعة الإستراتيجية، ودورها في منظومة التعليم العسكري الاحترافي المشترك، وخطة الشراكات الدولية.

إثر ذلك، أُعلنت نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية (الدفعة 16)، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية (الدفعة 51) اللذين التحق بهما عدد من الدارسين من مختلف وزارات وقطاعات الدولة، وعدد من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة, ثم كرَّم سمو وزير الدفاع الخريجين المتفوقين، وتسلَّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الجامعة.

وفي ختام الحفل، التُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي، كما أبدى سموه سعادته بحضور حفل التخرج، وكتب على حسابه بموقع إكس :”سعدت بحضور أول حفل تخريج لدارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع..أهنئ الدارسين فيها من منسوبي الوزارة وزملائهم من مختلف وزارات وقطاعات الدولة، ومن الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة تخرجهم..سائلاً الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل ما اكتسبوه عونًا لهم في خدمة قيادتهم ووطنهم”.

يذكر أن الحفل حضره أيضا معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، ومعالي المستشار بوزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة.