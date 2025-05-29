شكرا لمتابعة خبر عن جامعة طيبة تفتح التقديم للعام الجامعي 1447هـ عبر منصة قبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن بدء استقبال طلبات التقديم للعام الجامعي 1447هـ، عبر منصة “قبول” الوطنية الموحدة للقبول الجامعي، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات القبول وربط الطلاب والطالبات بمختلف الجهات التعليمية في المملكة.

وبدأ تقديم الرغبات عبر المنصة الإلكترونية هنا ، التي تتيح للمتقدمين الاطلاع على الخيارات المتاحة والتقديم على الجامعات والكليات وبرامج الابتعاث لمسار الإمداد، بالإضافة إلى برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في واجهة إلكترونية موحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية وتيسير الوصول إلى فرص التعليم العالي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.