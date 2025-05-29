شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تشهّر بـ 66 شخصاً لنقلهم مخالفين لأنظمة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهّرت المديرية العامة للجوازات بعدد من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لعام 1446هـ، لنقلهم أشخاصاً غير مصرح لهم بالحج، ومحاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، وهم:

1 – محسن حامد سليم المسفري المجنوني (مواطن).

2 – جمال الدين ماستوري (إندونيسي الجنسية).

3 – رائد رجاء نافع المرامحي (مواطن).

4 – حازم عطية محمود تمراز (مصري الجنسية).

5 – مسلم سعيد سالم المهري (مقيم نازح).

6 – أحمد حسن بن مسلم (مواطن).

7 – علي محمد حماد المهري (مقيم نازح).

8 – صالح مسفر آل الحارث (مواطن).

9 – علي محمد آل زعمان (مواطن).

10 – صهيب علي البلوي (مواطن).

11 – هادي أحمد يحيى قيراط (مواطن).

12 – تركي سعود عايد الصاعدي (مواطن).

13 – سعيد حميدي الترجمي (مواطن).

14 – دانيش مشتاق أحمد (باكستاني الجنسية).

15 – مفرح علي مفرح الشهراني (مواطن).

16 – نقاش أحمد إحسان الله ساهي (باكستاني الجنسية).

17 – بلال أبو بكر مولا (بنغلاديشي الجنسية).

18 – محمد رمضان بیر بخش (باكستاني الجنسية).

19 – سميح زامل بن عطية الحرازي (مواطن).

20 – مد شاون (بنغلاديشي الجنسية).

21 – مسعد حمد النفيعي (مواطن).

22 – أيوب جمعة محمد (سوداني الجنسية).

23 – علي عبدالرحمن علي الشاردي (مواطن).

24 – عبدالله عمر علي المالكي (مواطن).

25 – إسماعيل حسن (بنغلاديشي الجنسية).

26 – علي عيظة عبدالله الصيعري (مواطن).

27 – بدر مرزوق أحمد الزبيدي (مواطن).

28 – إسماعيل إبراهيم مال عبده (كامروني الجنسية).

29 – رضوان عايش هادي مشرعي (يمني الجنسية).

30 – محمد بابكر محمد بابكر (سوداني الجنسية).

31 – مسري بن مفلح العتيبي (مواطن).

32 – ماجد عبدالله مساعد المقاطي (مواطن).

33 – جابر مسيفر صنيدح العتيبي (مواطن).

34 – أمين عبدالكريم علي محمد حاتم (يمني الجنسية).

35 – علي سعيد أحمد محمد طالب (يمني الجنسية).

36 – عائش جهز بطي العتيبي (مواطن).

37 – محمد تفضل حسين عكاس (بنغلاديشي الجنسية).

38 – السيد نايف السيد أحمد (مصري الجنسية).

39 – محمد فازع شرف الشريف (مواطن).

40 – حكيم دا علام غير (باكستاني الجنسية).

41 – محمد إبراهيم علي عضابي (يمني الجنسية).

42 – جميل فاروق عمر علي نعيم (بنغلاديشي الجنسية).

43 – إسلام أحمد حمزة أحمد (مصري الجنسية).

44 – محمد محمد عبدالحاكم فتح الله (مصري الجنسية).

45 – خالد مسعد فرحان العتيبي (مواطن).

46 – ذياب محمد مهدي آل صغير (مواطن).

47 – عبدالرحيم شهاب الدين (هندي الجنسية).

48 – سيف سويلم مسري الجياشي الحارثي (مواطن).

49 – أحمد أحمد ضيف الله الحمصي (يمني الجنسية).

50 – حسن محمد حسن إدريس (تشادي الجنسية).

51 – خالد محمد راشد العبدلي (يمني الجنسية).

52 – هشام الشحات عبدالجواد شبارة (مصري الجنسية).

53 – طه الحسن محمد الخمجاني (مواطن).

54 – ناصر عنيزان عايض البقمي (مواطن).

55 – فهد محمد صالح جدم (مواطن).

56 – حسام أحمد أحمد الحذيفي (يمني الجنسية).

57 – ياسر سعيد مسفر الزهراني (مواطن).

58 – ممتاز حسین محمد (باكستاني الجنسية).

59 – أحمد صلاح أحمد عسيري (مواطن).

60 – صالح عويمر صالح الفهمي (مواطن).

61 – عبدالعزيز هليل جمعان العضلي (مواطن).

62 – محمد وسيم أفضل (باكستاني الجنسية).

63 – مروان فرج عبدربه المحمادي (مواطن).

64 – محمد أحمد عبد ناصر عبدالله (يمني الجنسية).

65 – مهند عبدالكريم أحمد حسن (يمني الجنسية).

66 – ناصر إقبال بهاول شیر (باكستاني الجنسية).

وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، أو من ينقلهم، أو من يساهم في نقلهم، أو يؤويهم، أو تقديم المساعدة لهم، ابتداء من الأول من ذي القعدة حتى نهاية الـ14 شهر ذي الحجة.

وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.