شكرا لمتابعة خبر عن محمد البقمي: إنشاء موقعين لإيواء الحجاج الذين لا يحملون تصاريحاً.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث أمانة جدة محمد البقمي أنه تم إنشاء موقعين للإيواء المؤقت لأول مرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

وقال البقمي :”إنشاء موقعين لإيواء الحجاج الذين لا يحملون تصاريحا لاستكمال الإجراءات الرسمية مع ضمان توفير احتياجاتهم الأساسية”٠

وأضاف” يهدف هذا الإجراء لراحة ضيوف الرحمن، حيث يتم استضافتهم في هذه المراكز، أحدهما موجود في وسط المحافظة أو جنوب المحافظة والآخر شمال المحافظة ويتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”٠