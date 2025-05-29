شكرا لمتابعة خبر عن عم الطفل فيصل الشيخ: نشكر سفارتنا في تركيا على جهودها والأمل بالله عزوجل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عم الطفل السعودي فيصل الشيخ، الذي فُقد قبل أربعة أيام في نهر “هالديزن” بمنطقة أوزونغول التركية، أن العائلة تعيش ساعات بالغة الصعوبة، لكنها تتمسك بالأمل بالله عز وجل ، مشيرًا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة،

وقال العم خلال حديثه بقناة الاخبارية : ” نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الممثلة في السفارة بتركيا والتي كانت حاضرة منذ أول ساعة، وتتابع معنا على مدار 24 ساعة”، مقدمًا شكره للسلطات التركية على جهودها الكبيرة والمستمرة.

وتتواصل في مدينة طرابزون التركية أعمال البحث المكثف بقيادة فرق إنقاذ متخصصة، في محاولة للوصول إلى الطفل فيصل (9 سنوات) الذي سقط في النهر بعدما جرفه التيار خلال محاولته شرب الماء.

وتُعد المنطقة المحيطة بموقع الحادث من أكثر المواقع الجبلية صعوبة، ما يضع فرق الإنقاذ أمام تحديات كبيرة في ظل سباق مع الزمن.

وقد استنفر محافظ مدينة طرابزون جميع الفرق والموارد للمساهمة في العملية، في وقت تتابع فيه السفارة السعودية الوضع بشكل مستمر منذ لحظة الحادثة.

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