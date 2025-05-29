شكرا لقرائتكم خبر استقبال الفوج الأول من حجاج روسيا بالتراث السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية روسيا إلى مكة المكرمة البالغ عددهم 1200 حاج لأداء فريضة الحج هذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت) ممثلةً بذراها (رحلات ومنافع) بالتراث السعودية وتقديم ماء زمزم والتمر والقهوة والورد والهدايا.

وتقدم حفل الاستقبال رئيس مجلس إدارة أشرقت أ. محمد معاجيني، والرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش، والرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الخزامي، ونائب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع د. شادي مسكي

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي الدول العربية أ. محمد معاجيني أن أشرقت تتشرف للعام الثالث تواليا على تقديم الخدمة لحجاج روسيا ، مبيناً أنه هذا العام سيقدم 14.500 حاج روسي لأداء الفريضة.

وشدد على أشرقت ممثلة بذراعها رحلات ومنافع على أتم الجاهزية لاستقبال وخدمة حوالي 100 ألف حاج من مختلف قارات العالم .

وأكد معاجيني على حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته رحب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد خزامي بحجاج جمهوريةروسيا ، مبينا أن الشركة تسعي بكافة امكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.