شكرا لمتابعة خبر عن حاجة مصرية تكمل نسكها باستعادة بصرها بعد تدخل عاجل بمدينة الملك عبدالله الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بفضل من الله – أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة – أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي – تمكن فريق طبي في مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية – عضو تجمع مكة الصحي – من إنقاذ حاجة مصرية من فقدان البصر بعد إصابتها بنقص مفاجئ في الرؤية أثناء أدائها مناسك الحج.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأنه أظهرت الفحوصات الدقيقة أن المريضة تعاني من انفصال في شبكية العين مصحوب بوجود ماء أبيض، وهي حالة بصرية طارئة قد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر إن لم تُعالج بشكل فوري.

وأضاف، أنه تولى إجراء التدخل العاجل استشاري جراحة الشبكية الدكتور أسامة سعيّد العمري، وفريق مميز من قسم التخدير والتمريض حيث خضعت الحاجة لعملية دقيقة ضمن عمليات اليوم الواحد، شملت إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة داخل العين، ثم استئصال الجسم الزجاجي وتثبيت الشبكية باستخدام تقنية حقن زيت السيليكون داخل العين. وتكللت العملية بنجاح تام، ولله الحمد.

وأشار التجمع الصحي بأنه غادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة في نفس اليوم، وتخضع حالياً للمتابعة الطبية الدقيقة لضمان استقرار الشبكية وتحسن الرؤية تدريجياً، حيث كان لسرعة الاستجابة ودقة التنفيذ الاثر البالغ والتي أسهمت في إعادة البصر وتمكين الحاجة من مواصلة مناسكها براحة وأمان.

هذا الإنجاز يُجسد التفوق الطبي لمدينة الملك عبدالله الطبية، ويؤكد مكانتها كمركز مرجعي متخصص في تقديم الرعاية المتقدمة خلال موسم الحج، وبخاصة في التعامل مع الحالات الطارئة المعقدة بأعلى درجات الجودة والسرعة والإنسانية.