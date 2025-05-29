شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: ابتسامة سماوية في سماء المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء المملكة والوطن العربي, مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تتشكل فيها “ابتسامة سماوية”، نتيجة اقتران هلال القمر مع النجمين الساطعين كاستور، وبولوكس، ألمع نجوم كوكبة التوأمين، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الأفق الغربي بعد نحو 45 دقيقة من غروب الشمس.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن الهلال يشكل “الفم” المقوس للأعلى، فيما يمثل النجمان “العينين”، ما يمنح المشهد مظهرًا يشبه ابتسامة مائلة، ناتجة عن التوزيع غير المتوازن للعناصر الثلاثة في السماء.

وأشار أبو زاهرة إلى أن الظاهرة لا تتطلب أدوات رصد خاصة، ويمكن مشاهدتها من داخل المدن رغم التلوث الضوئي، مع أفضلية اختيار مواقع مرتفعة أو مكشوفة باتجاه الغرب, عادًا هذه الظاهرة فرصة لتأمل جمال السماء والتقاط صور فلكية توثق تناغم القمر والنجوم في مشهد بصري فريد.