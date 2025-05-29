شكرا لمتابعة خبر عن عقوبات مالية ومنع من المنافسات لمخالفي لائحة تأشيرات الحج المؤقتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العقوبات المترتبة على مخالفي اللائحة التنظيمية الخاصة بتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتهيئة بيئة عمل آمنة تسهم في إنجاح موسم حج 1446هـ.

وشددت اللائحة على منع أي ممارسات غير نظامية، مثل بيع أو التنازل عن تأشيرات العمل المؤقت، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو المنع من دخول المنافسات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو تطبيق العقوبتين معًا، وفقًا لنوع المخالفة وتكرارها.

كما تشمل العقوبات تقديم بيانات غير صحيحة، أو إغلاق المنشأة خلال موسم الحج، حيث تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 15 ألف ريال، أما في حالة ارتكاب مخالفات لم تُنص عليها صراحة في اللائحة، فقد حددت الوزارة غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تتعدد بتعدد المخالفات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التزام المنشآت بضوابط اللائحة لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتعزيز الجهود التنظيمية في موسم الحج.

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