شكرا لقرائتكم خبر «إثراء الخير» تستقبل أكثر من 112 ألف حاج في أول أيام ذي الحجة وتتصدّر مؤشرات الجاهزية في موسم 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهلّت شركة "إثراء الخير"، إحدى شركات مجموعة "إثراء الضيافة القابضة"، موسم حج هذا العام بتحقيق إنجاز رقمي وتنظيمي لافت؛ حيث استقبلت حتى اليوم الأول من شهر ذي الحجة (112,138 حاجًا) قادمين من مختلف دول العالم، ضمن منظومة خدماتها التشغيلية المتكاملة، التي تغطي كافة مراحل رحلة الحاج داخل المملكة.

وفي إنجاز يُعدّ الأول من نوعه على مستوى شركات الحج في المملكة، حقّقت الشركة نسبة تفعيل بلغت أكثر من 99% لبطاقات "نسك" التعريفية الخاصة بحجّاجها، متصدّرة بذلك قائمة الأداء التشغيلي للمراكز المعتمدة.

ويعكس هذا الأداء العالي الجاهزية الكاملة التي تتمتّع بها فرق العمل في "إثراء الخير"، وقدرتها على تنفيذ العمليات الميدانية وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة، بما يواكب تطلعات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" في تسهيل الإجراءات ورفع جودة التجربة منذ لحظة الوصول.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، عبّر الأستاذ محمد سعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة "إثراء الخير"، عن اعتزازه بجهود الفرق التشغيلية في الميدان، مشيرًا إلى أن تفعيل بطاقة "نسك" بنسبة 99.3% يعكس قوة التنسيق والجاهزية المبكرة، حيث قال:"ننظر إلى هذه الأرقام كترجمة عملية لجودة العمل الاستباقي الذي بنيناه على مدار الأشهر الماضية. تحقيق نسبة تفعيل بطاقات نسك بهذا المستوى يعكس واستقبال هذه الأعداد من ضيوف الرحمن يعكس حرص الشركة على تسهيل إجراءات الحجاج وتوفير بيئة منظّمة وآمنة لهم منذ لحظة الوصول وحتى أداء النسك."

من جهته، قال الدكتور أحمد بن عباس سندي، رئيس مجلس إدارة شركة "إثراء الضيافة القابضة": "هذا النجاح يعكس التزامنا بالعمل الاستباقي من أجل خدمة ضيوف الرحمن بأعلى معايير الجودة والكفاءة. ما تحقق اليوم هو ثمرة لتكامل الأدوار بين شركاتنا التابعة، وامتداد لرؤية الشركة في جعل كل محطة من محطات الحج تجربة متكاملة مليئة بالراحة والطمأنينة."

فيما أوضح الدكتور عايض الغوينم، رئيس مجموعة شركات "إثراء الضيافة القابضة"، أن هذا الرقم لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم الخبرات والتطوير المستمر في البنية التشغيلية للمجموعة، مضيفًا:"نُؤمن بأن التميز في خدمة الحاج يبدأ من التفاصيل الصغيرة، وقد عملنا خلال الأشهر الماضية على تطوير أدواتنا الرقمية والميدانية بشكل متكامل، لضمان تقديم تجربة تليق بمكانة المملكة ودورها في رعاية ضيوف الرحمن."

وتواصل الشركة خلال الأيام القادمة تنفيذ خطتها التشغيلية المكثّفة عبر مراكزها المنتشرة، بالتعاون مع الجهات الرسمية، لتأمين رحلة حج منظمة وآمنة، ترتكز على التكامل، والسرعة، والاهتمام بالتفاصيل، بما يضمن للحجّاج تجربة روحانية سلسة تُحاكي مستهدفات رؤية المملكة 2030.