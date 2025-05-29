"فيصل لا يزال مفقوداً".. مقطع مؤثر للطفل السعودي الذي جرفه نهر في تركيا وفرق الإنقاذ تواصل البحث لليوم الرابع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 مايو 2025, 9:16 صباحاً

بين الأمل والدموع، تواصل فرق الإنقاذ التركية عمليات البحث المكثّفة لليوم الرابع على التوالي عن الطفل السعودي فيصل الشيخ (9 سنوات)، الذي سقط في نهر "هالديزن" في منطقة أوزونغول الجبلية بتركيا، بعد أن جرفه التيار في أثناء محاولته شرب الماء من النهر. وفي مقطع فيديو مؤثر تمّ تداوله على نطاق واسع، ظهر الطفل وهو يلهو مع والده بجوار مقر سكنهم في أجواءٍ عائلية هادئة، قبل الحادث المأساوي الذي قلب الرحلة السياحية إلى حالةٍ من الحزن والصدمة. وبحسب المعلومات، فإن الطفل فقد توازنه في أثناء اقترابه من النهر، وسقط فيه ليجرفه التيار القوي وسط تضاريس وعرة تبعد عن مدينة طرابزون قرابة ساعة ونصف الساعة. وتعد المنطقة المحيطة بموقع الحادث من أكثر المناطق الجبلية صعوبة وتعقيداً في عمليات البحث. من جهتها، تواصل السلطات التركية جهودها المكثّفة بمشاركة عددٍ كبيرٍ من فرق الإنقاذ المختصة، في محاولة للعثور على الطفل وإنهاء معاناة أسرته، التي تعيش حالة من الترقب والقلق والتشبث بالأمل، وسط دعوات متواصلة بأن تحمل الساعات المُقبلة خبراً ساراً يُعيد "فيصل" إلى حضن والديه. الحادثة لقيت تفاعلاً واسعاً من السعوديين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بتكثيف الجهود واستنفار كل الإمكانات للعثور على الطفل، وسط تضامنٍ إنساني كبير، وتداولٍ مستمرٍ للمقطع الذي أظهر "فيصل" مبتسماً يلعب ببراءة قرب والده، دون أن يدري أحدٌ أن لحظات الفرح تلك ستكون آخر ما تراه الكاميرا قبل أن يغيّبه التيار.

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