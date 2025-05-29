شكرا لمتابعة خبر عن حكم الإمساك عن الشعر والأظافر للحاج إذا أراد الأضحية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم الإمساك عن الشعر والأظافر للحاج إذا كان يريد أن يضحي .

وقال الشيخ الخثلان عبر لقاءه ببرنامج يستفتونك: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً” .

وأضاف: وهذا يعني أن من يريد أن يضحى أن يمسك ولا يأخذ من شعره ولا أظافره وهذا يشمل الحاج وغير الحاج، فإذا كان الحاج يريد أن يضحي فأنه يمسك حتى تُديح أُضحيته ” .