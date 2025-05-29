انت الان تتابع وزير الشؤون الإسلامية يوجّه باستضافة الإمام الكفيف حمدي فاروق ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين استجابةً لمناشدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في لفتةٍ إنسانية تجسّد نهج المملكة في رعاية حفظة كتاب الله، صدرت موافقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على استضافة الشيخ حمدي فاروق، إمام وخطيب مسجد الوحدة بقرية منبال في مركز مطاي بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1446هـ.

جاءت هذه الموافقة الكريمة تلبيةً للمناشدة التي وجّهها الشيخ حمدي فاروق؛ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- عبّر فيها عن رغبته في أداء مناسك الحج؛ نظراً لكونه من حفظة القرآن الكريم ومن ذوي الإعاقة البصرية، ولم يسبق له أداء فريضة الحج أو العمرة، حيث لاقت مناشدته استجابة كريمة من قيادة المملكة، تجسيداً لما توليه من عناية خاصّة لحفظة كتاب الله وأهل الفضل وأصحاب الظروف الخاصة.

ويُمثل هذا التوجيه الكريم امتداداً للنهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في رعاية الشخصيات الإسلامية المؤثرة، وحرصها على تمكينهم من أداء مناسك الحج بكل يُسرٍ وسهولة، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.