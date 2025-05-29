شكرا لمتابعة خبر عن لقطات للطفل السعودي المفقود في نهر بتركيا وهو يلعب مع والدة قبل الحادث.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع الطفل السعودي المفقود بنهر في ⁧‫تركيا‬⁩ وهو يلعب مع والده أمام سكنهم قبل حادثة اختفائه بعد أن جرفته مياه النهر .

‎وأبرز المقطع، الطفل وهو يمرر الكرة لوالده ثم يركض بسرعة ويراوغ والده، فيما حظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

‎وواصلت فرق الإنقاذ التركية عمليات البحث المكثفة عن الطفل فيصل رمزي 9 سنوات، الذي اختفى بعد أن جرفته مياه نهر هالديزين بمنطقة تشايكارا التابعة لولاية طرابزون بتركيا.