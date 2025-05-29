شكرا لمتابعة خبر عن لقطات للطفل السعودي المفقود في نهر بتركيا وهو يلعب مع والدة قبل الحادث.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع الطفل السعودي المفقود بنهر في تركيا وهو يلعب مع والده أمام سكنهم قبل حادثة اختفائه بعد أن جرفته مياه النهر .
وأبرز المقطع، الطفل وهو يمرر الكرة لوالده ثم يركض بسرعة ويراوغ والده، فيما حظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
وواصلت فرق الإنقاذ التركية عمليات البحث المكثفة عن الطفل فيصل رمزي 9 سنوات، الذي اختفى بعد أن جرفته مياه نهر هالديزين بمنطقة تشايكارا التابعة لولاية طرابزون بتركيا.