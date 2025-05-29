حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، ونجران، والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الممتد إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة, فيما ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.