شكرا لمتابعة خبر عن حاج مصري: أول حج لي في 2006 واليوم رأيت فرقا كبيرا في المكان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد حاج مصري أنه لامس فرقا كبيرا بين أول حجة له في عام 2006 وبين حج هذا العام.

وقال الحاج :”أول حج لي كانت في عام 2006 واليوم رأيت فرقا كبيرا في المكان وأمنيتي القدوم للأراضي السعودية والحج كل عام”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن كافة المرافق المخصصة للحجاج تطورت بشكل كبير، مستشهدا على ذلك بتوسيع جسر الجمرات.

وأضاف أن توسيعها ساهم في استيعاب الملايين من الحجاج، مبديا سعادته بالحج.