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حاج مصري: أول حج لي في 2006 واليوم رأيت فرقا كبيرا في المكان.. فيديو

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حاج مصري: أول حج لي في 2006 واليوم رأيت فرقا كبيرا في المكان.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد حاج مصري أنه لامس فرقا كبيرا بين أول حجة له في عام 2006 وبين حج هذا العام.

وقال الحاج :”أول حج لي كانت في عام 2006 واليوم رأيت فرقا كبيرا في المكان وأمنيتي القدوم للأراضي والحج كل عام”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن كافة المرافق المخصصة للحجاج تطورت بشكل كبير، مستشهدا على ذلك بتوسيع جسر الجمرات.

وأضاف أن توسيعها ساهم في استيعاب الملايين من الحجاج، مبديا سعادته بالحج.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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