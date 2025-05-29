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مختص يوضح طريقة تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من حيل غش المصاعد.. فيديو

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مختص يوضح طريقة تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من حيل غش المصاعد.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح المهندس الكهربائي محمد زهير كامل أبرز الطرق التي تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من حيل غش المصاعد وطرق اكتشافها.

وقال زهير:”يمكن معرفة إذا كان المصعد معطل عن طريق الاستعانة بفني آخر أو الدخول إلى كارت المصعد ومعرفة عدد الأشواط التي تمت من خلاله”٠

وأضاف” المصعد له عقد ضمان ، وبعد انتهاء مدة الضمان يحتاج المصعد إلى صيانة ،ولأن أغلب السكان يستكثر مبلغ الصيانة فتلجأ بعض الشركات إلى تلك الأمور السيئة لتجبر الزبائن على توقيع عقد الصيانة”٠

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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