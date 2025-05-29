شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح طريقة تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من حيل غش المصاعد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المهندس الكهربائي محمد زهير كامل أبرز الطرق التي تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من حيل غش المصاعد وطرق اكتشافها.

وقال زهير:”يمكن معرفة إذا كان المصعد معطل عن طريق الاستعانة بفني آخر أو الدخول إلى كارت المصعد ومعرفة عدد الأشواط التي تمت من خلاله”٠

وأضاف” المصعد له عقد ضمان ، وبعد انتهاء مدة الضمان يحتاج المصعد إلى صيانة ،ولأن أغلب السكان يستكثر مبلغ الصيانة فتلجأ بعض الشركات إلى تلك الأمور السيئة لتجبر الزبائن على توقيع عقد الصيانة”٠