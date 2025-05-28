وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين (25 إلى 35 كلم/ساعة)، مع نشاط مثير للأتربة والغبار، قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.
ولفت النظر إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، ويمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة من الـ8 إلى الـ13 من شهر ذي الحجة، يصاحبها رياح هابطة نشطة ومثيرة للأتربة والغبار.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس في المشاعر خلال موسم الحج حار إلى شديد الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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