الطقس في المشاعر خلال موسم الحج حار إلى شديد الحرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، ستكون -بمشيئة الله- حارّة إلى شديدة الحرارة، مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 40 إلى 47 درجة مئوية، وصغرى ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية، ونسبة رطوبة متوقعة ما بين 15% إلى 60%.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين (25 إلى 35 كلم/ساعة)، مع نشاط مثير للأتربة والغبار، قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

ولفت النظر إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، ويمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة من الـ8 إلى الـ13 من شهر ذي الحجة، يصاحبها رياح هابطة نشطة ومثيرة للأتربة والغبار.