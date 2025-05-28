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الطقس في المشاعر خلال موسم الحج حار إلى شديد الحرارة

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الطقس في المشاعر خلال موسم الحج حار إلى شديد الحرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، ستكون -بمشيئة الله- حارّة إلى شديدة الحرارة، مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 40 إلى 47 درجة مئوية، وصغرى ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية، ونسبة رطوبة متوقعة ما بين 15% إلى 60%.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين (25 إلى 35 كلم/ساعة)، مع نشاط مثير للأتربة والغبار، قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

ولفت النظر إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، ويمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة من الـ8 إلى الـ13 من شهر ذي الحجة، يصاحبها رياح هابطة نشطة ومثيرة للأتربة والغبار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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