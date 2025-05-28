تهيئة 300 حديقة ومتنزه بحائل

هيّأت أمانة منطقة حائل، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل أكثر من 300 حديقة ومتنزه ومسطح أخضر وحدائق الأحياء؛ وذلك لاستقبال الزوار والسياح من أهالي المنطقة وخارجها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة منطقة حائل المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الفرق الميدانية أنجزت أعمال الصيانة للحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وإزالة الحشائش الضارة، وصيانة وتجهيز ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية، وشبكات الري، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية والمظلات، ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل.