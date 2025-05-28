تهيئة 300 حديقة ومتنزه بحائل

وأوضح المتحدث الرسمي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة منطقة حائل المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الفرق الميدانية أنجزت أعمال الصيانة للحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وإزالة الحشائش الضارة، وصيانة وتجهيز ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية، وشبكات الري، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية والمظلات، ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل.
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