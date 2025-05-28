جاهزية شبكة طرق العاصمة المقدسة

استكملت أمانة العاصمة المقدسة كافة استعداداتها الميدانية والفنية لضمان جاهزية شبكة الطرق والجسور والأنفاق خلال موسم حج 1446؛ بهدف تسهيل حركة ضيوف الرحمن، وضمان انسيابية التنقل بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وشملت الأعمال تنفيذ برامج تشغيل وصيانة شاملة لكافة الطرق والمرافق التابعة، إضافة إلى فتح طرق جديدة والاستفادة من الأجزاء المنجزة في عددٍ من المشاريع لدعم الحركة المرورية، وتحقيق الانسيابية.

ونفذت الأمانة برنامجًا متكاملًا لصيانة وتأهيل الطرق والمحاور الرئيسة المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، متضمنًا أعمال السفلتة، وصيانة الأرصفة، والأنفاق، والجسور، واللوحات الإرشادية، إلى جانب إعادة طلاء العلامات المرورية، كما خصصت فرقًا ميدانية لصيانة البلاط والبردورات، ومعالجة الحفر والتشققات والقطوعات، وإصلاح الهبوطات؛ لضمان سلامة الطرق بشكل يومي ومستمر طوال أيام الموسم.

وتضم مكة المكرمة شبكة طرق ضخمة تشمل أكثر من 473 شارعًا رئيسًا، و 25.000 شارع فرعي، و 92 جسرًا، و 62 نفقًا، بتصاميم وأطوال مختلفة، تخضع جميعها لصيانة دورية دقيقة تحت إشراف فرق فنية وهندسية متخصصة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة، والجودة لخدمة ضيوف الرحمن.