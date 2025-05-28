ويضم الوفد الأول الذي وصل اليوم من الضيوف (305) حاج وحاجة من المستضافين لهذا العام 1446هـ، من (33) دولة. ورفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-، على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي، الذي يجسد حرص وجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تلمّس حاجات المسلمين في أقطار العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تستقبل أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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