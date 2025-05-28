الشؤون الإسلامية تستقبل أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج والبالغ عددهم 2300 حاج وحاجة من أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، الذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة.

ويضم الوفد الأول الذي وصل اليوم من الضيوف (305) حاج وحاجة من المستضافين لهذا العام 1446هـ، من (33) دولة. ورفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-، على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي، الذي يجسد حرص وجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تلمّس حاجات المسلمين في أقطار العالم.