وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الحجاج من مختلف الجنسيات من الحصول على الإرشاد الشرعي الصحيح بلغاتهم الأم، حيث تتوفر الخدمة بعشر لغات عالمية، تشمل: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والأردية، والإندونيسية، والبنغالية، والهوسا، والأمهرية، والهندية.
وتُعد هذه المبادرة إحدى البرامج المتميزة التي تنفذها الوزارة؛ لتيسير أداء مناسك الحج وفق الضوابط الشرعية، من خلال التواصل المباشر مع نخبة من العلماء والدعاة المؤهلين، والمترجمين المتخصصين.
ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية، التي تعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتأكيد رسالتها في نشر الوعي الديني، والتيسير على الحجاج من مختلف دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تُطلق خدمة الهاتف المجاني للرد على استفسارات الحجاج بـ10 لغات عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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