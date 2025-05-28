شكرا لقرائتكم خبر أجواء عيد جدة استثنائية تنتظر العائلات مع عروض عالمية تبهر الكبار والصغار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد جمهور جدة لتجربة استثنائية تنقلهم إلى العصر الذهبي للعروض الاستعراضية مع سيرك 1903، ضمن فعاليات موسم جدة وبتنظيم من شركة بنش مارك، في أجواء عيدية مبهجة تحتفي بالفن والعائلة.

العرض العالمي الحائز على جوائز، والذي أبهر أكثر من مليون مشاهد منذ انطلاقه عام 2016، سيُقام على مسرح عبادي الجوهر - أرينا جدة، في الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2025.

يضم السيرك 15 عرضًا مبهرًا يؤديها 7 فنانين عالميين بقيادة لاعب الخفة الشهير ديفيد ويلمسون. ومن أبرز الفقرات، العروض البهلوانية، تأرجحات جوية تخطف الأنفاس، دراجات فائقة السرعة،دمى فيلة واقعية تتحرك بلمسة حيوية و“الألعاب الإيكارية” المليئة بالإثارة والتنسيق.

تتوزع التذاكر على خمس فئات، تبدأ من 75 ريال وتصل إلى 525 ريال، مع استقبال الحضور من عمر 5 سنوات فما فوق.

يذكر ان هذا الحدث يعد فرصة نادرة لمشاهدة توليفة فنية تحتفي بالإبداع والنوستالجيا، في أجواء ترفيهية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة، وتضيف لموسم العيد لحظات لا تُنسى.