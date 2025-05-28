شكرا لمتابعة خبر عن أبرز التغيرات بنظام الدعم السكني بعد اعتماد تعديله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المحللة الاقتصادية، روان بن ربيعان، أبرز التغيرات التي طرأت على نظام الدعم السكني بعد التعديلات الأخيرة.

وقالت إن أبرز تغير هو إلغاء شرط الإعالة للزوجة أو الأم المطلقة للحصول على الدعم السكني، وذلك بحسب ما ذكرته في إذاعة العربية.

وأضافت أن هذه التعديلات تعكس تحول في فهم الواقع الأسري، و تعطي النساء قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية مهمة، ما يزيد قدرته من قدرتهم على التملك السكني.

ولفتت إلى أن التعديلات تساهم في تسهيل تملك الشباب والفتيات منازل في بداية أعمارهم، مؤكدة أن التعديلات توسع شريحة المستفيدين من الدعم وكذلك ترشد تقديم الدعم بحيث يتم تقديمه للفئات المستحقة.