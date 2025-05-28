شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ إعلام : البعض يتصيد أخطاء الحجيج لصناعة المحتوى ويجب تقنين التصوير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال تركي العيار، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، إن بعض الأفراد يتصيدون أخطاء الحجيج ليصنع منها محتوى للسوشيال ميديا، إلا أن هذا التصرف يعد أمر مشين.

وأكد أن هناك ملايين البشر يؤدون مناسك الحج ومن الطبيعي أن يخطأ البعض منهم بتصرفات قد تتم أما جاهلا أو بشكل عفوي لكن البعض قد يلتقط هذه التصرفات ويصنع منها محتوى وهذا التصرف غير مقبول.

وشدد على ضرورة مراعاة مشاعر الحجاج ومراعاة قدسية تلك الأماكن وعدم استغلال هذه الأماكن في صناعة المحتوى، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

كما شدد على توثيق لحظات الوصول للحرم ومناسك الحج بعقلانية واعتدال، وألا يكون الهدف من التوثيق هو صناعة محتوى وزيادة متابعيه أو إقامة إعلانات، مؤكدا ضرورة أن تنظم وزارة الحج حملة توعوية للحث على صناعة محتو يفيد الحجاج، وكذلك يجب تقنين تصوير الحجاج ووضع حدود لها.