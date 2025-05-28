شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية قلب عاجلة لحاج إيراني في مدينة الملك عبد الله الطبية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح الفريق الطبي في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة في إنقاذ حياة حاج إيراني كان يعاني من جلطة قلبية حادة مصحوبة بألم صدري مستمر.

ومن خلال الكشف الطبي، تبين أن الحاج الإيراني يعاني من تضيق شديد في الشريان التاجي الرئيسي الأيسر، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري لإنقاذه.

تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت له عملية جراحة مجازة الشريان التاجي (CABG) تكللت بالنجاح، وشملت ثلاث وصلات شريانية دقيقة.

تلقى الحاج الرعاية الطبية المكثفة حتى تماثل للتعافي الكامل، ومن المتوقع التحاقه بحملته قريبًا لاستكمال مناسك الحج وهو بصحة جيدة.

وتؤكد مدينة الملك عبدالله الطبية من خلال هذا الإنجاز استمرار جهودها النوعية في تقديم رعاية تخصصية متقدمة لضيوف الرحمن، مستندة إلى كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متطورة، ضمن منظومة تجمع مكة الصحي، مما يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام.

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