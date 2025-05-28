شكرا لمتابعة خبر عن سيل يجرف طفلًا سعوديًا في تركيا وفرق البحث تكثف جهودها .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واصلت فرق الإنقاذ التركية اليوم عمليات البحث المكثفة عن الطفل السعودي فيصل رمزي (9 سنوات)، الذي اختفى بعد أن جرفته السيول في نهر هالديزين بمنطقة تشايكارا التابعة لولاية طرابزون.

وتفقد محافظ طرابزون، عزيز يلدريم، موقع الحادث ميدانيًا لمتابعة الجهود المبذولة، مؤكدًا أن فرق البحث تعمل بلا توقف منذ لحظة اختفاء الطفل.

وكانت مياه النهر قد فاضت بشكل مفاجئ بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى جرف الطفل أثناء تواجده بالقرب من مجرى المياه.

ولا تزال السلطات التركية تبذل جهودًا كبيرة، بمشاركة فرق متخصصة في البحث والإنقاذ، للوصول إلى مكان الطفل المفقود.