شكرا لمتابعة خبر عن مساعد وزير التعليم: منصة قبول تهدف إلى توحيد إجراءات القبول في الجامعات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، إطلاق المنصة الوطنية للقبول الموحد “منصة قبول”، https://www.uap.sa/ إحدى المبادرات الإستراتيجية؛ لتعزيز التحوّل الرقمي في التعليم، وتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة.

وأوضح مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول مرهف المدني، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن منصة قبول تهدف إلى توحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية.

وأكد المدني أن المنصة تُمكّن الطلبة من اختيار تخصصاتهم بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة، ووفقًا لميولهم وقدراتهم، من خلال أدوات ذكية تدعم اتخاذ القرار الأكاديمي في بيئة تتسم بالشفافية والتنافسية والموثوقية.

يُذكر أن المنصة تغطي 28 جهة تعليمية حكومية، تشمل 26 جامعة، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسار “إمداد” لمرحلة البكالوريوس.

وتتكامل المنصة مع عدة جهات حكومية؛ لضمان جودة البيانات واسترجاعها من مصادرها الرسمية، مما يُعزز موثوقية النظام، ويُسهم في سهولة الاستخدام، ودقة الإجراءات، كما تمثل أداة داعمة لصنّاع القرار ومنسوبي الجامعات، حيث تُوفر بيانات لحظية، وتقارير تحليلية تُسهم في تطوير منظومة القبول، وتُعزز من كفاءة التخطيط للطاقة الاستيعابية وإدارة المقاعد الجامعية.​