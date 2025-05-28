شكرا لمتابعة خبر عن الخارجية: إعفاء المواطنين من تأشيرة الصين يعزز التعاون والصداقة بين البلدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تثمن وزارة الخارجية إعلان جمهورية الصين الشعبية إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول ابتداء من تاريخ 9 يونيو 2025م وحتى 8 يونيو 2026م.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع الزيارات المتبادلة وتعميق روابط الصداقة بين شعبي البلدين الصديقين.

وكانت الصين، أعلنت اليوم الأربعاء، إعفاء مواطني المملكة وثلاث دول خليجية أخرى من تأشيرة الدخول، بهدف تعزيز التعاون والتبادل السياحي والتجاري.

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