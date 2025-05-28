شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة بإيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا بيات.

ونوه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني خلال الاستقبال بالجهود التي تبذلها المملكة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، و مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، و مدير عام الشؤون القانونية و التعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس.