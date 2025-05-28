شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمقر الحكومة البريطانية في لندن، اليوم، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والمساعي المبذولة حيالها لدعم الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء معالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.