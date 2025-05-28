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شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن بداية موسم تمر القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند أن موسم تمر القصيم يُعرض أول خراف التمر عادةً في مطلع يوليو من كل عام، مع هامش تغير طبيعي يُقدّر بأسبوع ،وذلك تبعًا لاختلاف الظروف الحرارية من عام إلى آخر.
وقال المسند:” أما تمر المدينة المنورة و الأحساء، فيسبق تمر القصيم غالبًا ببضعة أسابيع، والسبب يعود إلى أن منطقتَي المدينة والأحساء تحققان حرارة تراكمية (Accumulated Heat Units) أعلى وأسرع من القصيم، مما يُسرّع نضج التمر هناك”٠
وأضاف”الحرارة التراكمية أو الوحدات الحرارية المكتسبة تُعد من أهم العوامل المؤثرة في توقيت نضج المحاصيل، وتزداد كلما ارتفعت درجات الحرارة اليومية المستمرة .. هذا والله أعلم”٠