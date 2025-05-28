شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن بداية موسم تمر ⁧‫القصيم‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند أن موسم تمر ⁧‫القصيم‬⁩ يُعرض أول خراف التمر عادةً في مطلع ⁧‫يوليو‬⁩ من كل عام، مع هامش تغير طبيعي يُقدّر بأسبوع ،وذلك تبعًا لاختلاف الظروف الحرارية من عام إلى آخر.

وقال المسند:” أما تمر ⁧‫المدينة‬⁩ المنورة و ⁧‫الأحساء‬⁩، فيسبق تمر القصيم غالبًا ببضعة أسابيع، والسبب يعود إلى أن منطقتَي المدينة والأحساء تحققان حرارة تراكمية (Accumulated Heat Units) أعلى وأسرع من القصيم، مما يُسرّع نضج التمر هناك”٠

‏وأضاف”الحرارة التراكمية أو الوحدات الحرارية المكتسبة تُعد من أهم العوامل المؤثرة في توقيت نضج المحاصيل، وتزداد كلما ارتفعت درجات الحرارة اليومية المستمرة .. هذا والله أعلم”٠