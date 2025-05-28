شكرا لقرائتكم خبر «الجوازات» تشهر بحق (35) شخصًا لنقلهم مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لعام 1446هـ (محاولة الحج بلا تصريح) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



1- طاهر نفاع محمد القريقري (مواطن).

2- علي حسن عمر الشهري (مواطن).

3- سامح محمد عبدالله المنبهي (مواطن).

4- فهد عبدالله شعق العتيبي (مواطن).

5- نمر شايع محمد ال ادريس (مواطن).

6- حسين كابال جان (باكستاني الجنسية).

7- عبدالباسط داوود (باكستاني الجنسية).

8- سلمان عويض غازي القثامي (مواطن).

9- سلطان ناحي دخيل الله السعيدي (مواطن).

10- عادل سعود فرحان العتيبي (مواطن).

11- شاكيل احمد محمد خالد (باكستاني الجنسية).

12- محمد نور جامان (بنجلاديشي الجنسية).

13- فهد محمد رمضان (باكستاني الجنسية).

14- عمر عبدالله مصطفى (سوداني الجنسية).

15- إسحاق رحيم بخش (باكستاني الجنسية).

16- دخيل الله صميدان عيد الشلوي (مواطن).

17- سيراخان دوست محمد جينداني (باكستاني الجنسية).

18- احمد خليف الليلي (سوري الجنسية).

19- ماجد عبدالرحمن حسن الصعب (مواطن).

20- مشعل عتيق شديد الجحدلي (مواطن).

21- مؤمن الكومي صديق الكومي (مصري الجنسية).

22- بدر سامي سليمان رجب (مواطن).

23- سعد سالم عابد الهذلي (مواطن).

24- مشعل علي عمر الحارثي (مواطن).

25- أحمد تركي أحمد الحارثي (مواطن).

26- حمزة اقبال اقبال محمد جفيد (باكستاني الجنسية).

27- محسن إبراهيم المحيميد (سوري الجنسية).

28- مظهر حسني احمد (مصري الجنسية).

29- فيصل اعبيد الجاسم (سوري الجنسية).

30- محمد سلمان محمد بكاش (باكستاني الجنسية).

31-محمد مختار سيد احمد (مصري الجنسية).

32- بدر خلف الله البجالي (مواطن).

33- فتح العليم فيصل عثمان (سوداني الجنسية).

34- فيصل ربيع علي الحربي (مواطن).

35- عبدالمحسن يحي بن محمد الشهراني (مواطن). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت المديرية العامة للجوازات بعدد من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لعام 1446هـ، لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، وهم كالتالي:1- طاهر نفاع محمد القريقري (مواطن).2- علي حسن عمر الشهري (مواطن).3- سامح محمد عبدالله المنبهي (مواطن).4- فهد عبدالله شعق العتيبي (مواطن).5- نمر شايع محمد ال ادريس (مواطن).6- حسين كابال جان (باكستاني الجنسية).7- عبدالباسط داوود (باكستاني الجنسية).8- سلمان عويض غازي القثامي (مواطن).9- سلطان ناحي دخيل الله السعيدي (مواطن).10- عادل سعود فرحان العتيبي (مواطن).11- شاكيل احمد محمد خالد (باكستاني الجنسية).12- محمد نور جامان (بنجلاديشي الجنسية).13- فهد محمد رمضان (باكستاني الجنسية).14- عمر عبدالله مصطفى (سوداني الجنسية).15- إسحاق رحيم بخش (باكستاني الجنسية).16- دخيل الله صميدان عيد الشلوي (مواطن).17- سيراخان دوست محمد جينداني (باكستاني الجنسية).18- احمد خليف الليلي (سوري الجنسية).19- ماجد عبدالرحمن حسن الصعب (مواطن).20- مشعل عتيق شديد الجحدلي (مواطن).21- مؤمن الكومي صديق الكومي (مصري الجنسية).22- بدر سامي سليمان رجب (مواطن).23- سعد سالم عابد الهذلي (مواطن).24- مشعل علي عمر الحارثي (مواطن).25- أحمد تركي أحمد الحارثي (مواطن).26- حمزة اقبال اقبال محمد جفيد (باكستاني الجنسية).27- محسن إبراهيم المحيميد (سوري الجنسية).28- مظهر حسني احمد (مصري الجنسية).29- فيصل اعبيد الجاسم (سوري الجنسية).30- محمد سلمان محمد بكاش (باكستاني الجنسية).31-محمد مختار سيد احمد (مصري الجنسية).32- بدر خلف الله البجالي (مواطن).33- فتح العليم فيصل عثمان (سوداني الجنسية).34- فيصل ربيع علي الحربي (مواطن).35- عبدالمحسن يحي بن محمد الشهراني (مواطن). وكانت وزارة الداخلية قد حذّرت من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، أو من ينقلهم، أو من يساهم في نقلهم، أو يؤيهم، أو تقديم المساعدة لهم، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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