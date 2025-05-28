شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: هلال ذي الحجة يُزيّن سماء الوطن العربي مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بعد غروب شمس اليوم, هلال شهر ذي الحجة في سماء الوطن العربي، حيث يظهر منخفضًا في الأفق الغربي مقترنًا ظاهريًا بكوكب المشتري، في مشهد فلكي يتيح فرصة مميزة لهواة التصوير الفلكي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر أصبح أكثر وضوحًا للعين المجردة مقارنة بالليلة الماضية، نظرًا لابتعاده عن وهج الشمس، مشيرًا إلى أن الهلال سيرتفع تدريجيًا خلال الأيام المقبلة مع زيادة الجزء المُضاء منه.

وأشار أبو زاهرة, إلى إمكانية رصد ظاهرة “نور الأرض” التي يبدو فيها الجزء غير المضاء من سطح القمر خافتًا نتيجة انعكاس ضوء الشمس من الأرض إلى سطحه, عادًا الفترة الحالية مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق السماء، مثل: المجرات، والعناقيد النجمية، بفضل ظلمة السماء الناتجة عن غياب ضوء القمر الساطع.