شكرا لمتابعة خبر عن الصين تعفي السعوديين و3 جنسيات خليجية من تأشيرة الدخول لمدة عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، إعفاء مواطني المملكة وثلاث دول خليجية أخرى من تأشيرة الدخول، بهدف تعزيز التعاون والتبادل السياحي والتجاري.

وبحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يشمل القرار مواطني السعودية، الكويت، سلطنة عمان، والبحرين، ويتيح لهم دخول الصين دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، والإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بشكل تجريبي اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، وفق ما أوضحته ماو خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بكين.