شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة خلال الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام حالة الطقس المتوقعة خلال موسم حج هذا العام في الفترة من 1 – 13 من شهر ذي الحجة .

وأشار “غلام” أن طقس موسم حج هذا العام سيكون حار إلى شديد الحرارة ستتراوح فيها درجات الحرارة العظمى ما بين 40° إلى 47° مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 27° إلى 32° مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة من 15 إلى 60%.

وأكد غلام أن المركز سيعمل على توفير كافة البيانات المناخية اللازمة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، لدعم الجهات المعنية وفقاً للخطط المعدة لذلك .